Про це інформує Reuters.

Зазначається, що супутник дистанційного зондування "Хайям" був запущений російською ракетою "Союз" з космодрому Байконур у Казахстані та успішно вийшов на орбіту.

Як передає інформаційне агентство IRNA, іранське космічне агентство уже отримало перші телеметричні дані, надіслані із супутника.

При цьому Тегеран заперечує, що супутник може бути використаний Москвою для посилення своїх розвідувальних можливостей в Україні. В Ірані заявили, що країна матиме повний контроль і оперуватиме ним "з першого дня".

Водночас минулого тижня The Washington Post повідомила, що офіційні особи США стурбовані початком космічної співпраці між Росією та Іраном. У Штатах побоюються, що супутник не тільки допоможе Росії на війні в Україні, але й надасть Ірану "безпрецедентні можливості" для моніторингу потенційних військових цілей в Ізраїлі.

При цьому Іран каже, що супутник призначений для наукових досліджень, включно з радіаційним і екологічним моніторингом для сільськогосподарських цілей.

Нагадаємо, Роскосмос 9 серпня планував запустити із космодрому "Байконур" ракетою "Союз" іранський супутник "Хаям", аби використовувати його для розвідки у війні