Росія завдала авіаудар по Чернігову, постраджалих немає, - ОДА

Про це повідомила пресслужба ОДА у Facebook.



Там зазначили, що удари завдають поруч із житловими будинками та історичними пам'ятками.



"На цей раз ракета влучила поблизу обласного молодіжного центру (колишній кінотеатр ім. Щорса). За попередніми даними рятувальників, постраждалих внаслідок цього авіаудару немає", - йдеться у повідомленні.



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