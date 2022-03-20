Росія завдала авіаудару по Житомирщині, постраждало троє людей
У Коростенському районі Житомирської області російський авіаудар пошкодив 13 будівель
Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайної ситуації у Telegram.
"20 березня на Житомирщині, внаслідок авіаудару по населеним пунктам Коростенського району, сталося пошкодження 13 будівель. Попередньо травмовано троє людей", - йдеться у повідомленні.
Пожежі ліквідовані. Рятувальники продовжують розбирати завали.
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