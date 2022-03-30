Росія завдала два ракетні удари по Хмельницькому

Про це повідомили у застосонку "єТривога".



О 23:11 місце влада Хмельницького закликала громадян негайно піти в укриття. За півгодини з'явилась інформація два ракетні удари по місту.



Район і місця ураження поки не розголошуються в цілях безпеки. Повітряна тривога у Хмельницькому закінчилась о 00:16.

Ввечері 29 березня у російському Бєлґороді пролунали вибухи.

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