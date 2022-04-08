Росія завдала ракетний удар по Одещині з моря: вражено об'єкти інфраструктури
Внаслідок ракетного удару російських військових з моря, вражено інфраструктурні об'єкти на Одещині
Про це офіційний Telegram-канал міста Одеса.
"Інформація від Оперативного командування "Південь": Внаслідок ракетного удару з моря, вражено об'єкти інфраструктури на Одещині.
Подробиці уточнюються", - йдеться у повідомленні.
В Одеській міській раді наголосили про недопустимість публікацій фото і відео, розголошення обставин та геолокації.
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