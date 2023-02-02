Росія завдала за день 120 ударів по Сумщині. Пошкоджено приватні будинки та лінію електропередач

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Росія обстріляла 4 територіальних громад області: Есманьської, Шалигинської, Середино-Будської та Білопільської.

"Середино-Будська громада: росіяни скинули на територію одного із сіл громади 4 міни. Частково зруйновані 3 приватних будинки та лінія електропередач. На щастя, без людських втрат", - пише ОВА.

По Есманьській громаді росіяни били з мінометів − 16 прильотів. Білопільська громада теж була під мінометним вогнем − 31 прильот. Шалигинську громаду росіяни обстріляли з РСЗВ − 16 прильотів.