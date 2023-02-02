Росія завдала за день 120 ударів по Сумщині. Пошкоджено приватні будинки та лінію електропередач
За день, 2 лютого, на території Сумської області зафіксовано 120 прильотів внаслідок російських обстрілів
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Росія обстріляла 4 територіальних громад області: Есманьської, Шалигинської, Середино-Будської та Білопільської.
"Середино-Будська громада: росіяни скинули на територію одного із сіл громади 4 міни. Частково зруйновані 3 приватних будинки та лінія електропередач. На щастя, без людських втрат", - пише ОВА.
По Есманьській громаді росіяни били з мінометів − 16 прильотів. Білопільська громада теж була під мінометним вогнем − 31 прильот. Шалигинську громаду росіяни обстріляли з РСЗВ − 16 прильотів.
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