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Головна війна з Росією Росія завдала за день 120 ударів по Сумщині. Пошкоджено приватні будинки та лінію електропередач

Росія завдала за день 120 ударів по Сумщині. Пошкоджено приватні будинки та лінію електропередач

2 лютого, 2023 четвер
23:13
війна з Росією Російський обстріл, вибух, Сумщина

За день, 2 лютого, на території Сумської області зафіксовано 120 прильотів внаслідок російських обстрілів

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Росія обстріляла 4 територіальних громад області: Есманьської, Шалигинської, Середино-Будської та Білопільської.

"Середино-Будська громада: росіяни скинули на територію одного із сіл громади 4 міни. Частково зруйновані 3 приватних будинки та лінія електропередач. На щастя, без людських втрат", - пише ОВА.

По Есманьській громаді росіяни били з мінометів − 16 прильотів. Білопільська громада теж була під мінометним вогнем − 31 прильот. Шалигинську громаду росіяни обстріляли з РСЗВ − 16 прильотів.

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