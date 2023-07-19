Про це повідомила пресслужба ВМС.

В Азовському морі чергує один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до 8 ворожих кораблів серед яких один носій крилатих ракет типу "Калібр", загальний залп складає 16 ракет.

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, чому РФ не завдає ударів з акваторії Середземного моря, хоча має технічні можливості це робити. За його словами, це пов'язано з необхідністю заходу кораблів у внутрішні води інших країн і прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО.

Фото: пресслужба ВМС