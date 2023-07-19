Росія завела ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування
Станом на 19 липня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 8 російських кораблів, але ракетоносіїв там немає. РФ завела їх до пунктів базування
Про це повідомила пресслужба ВМС.
В Азовському морі чергує один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.
У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до 8 ворожих кораблів серед яких один носій крилатих ракет типу "Калібр", загальний залп складає 16 ракет.
Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, чому РФ не завдає ударів з акваторії Середземного моря, хоча має технічні можливості це робити. За його словами, це пов'язано з необхідністю заходу кораблів у внутрішні води інших країн і прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО.
Фото: пресслужба ВМС
- Днем раніше в Чорному морі було два ракетоносії.
- У ніч на 19 липня окупанти атакували "калібрами" Одещину. 16 крилатих ракет випустили, ймовірно, з малого ракетного корабля "Інгушетія" та фрегата "Адмірал Ессен" з акваторії Чорного моря.
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