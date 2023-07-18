Росіяни зменшили кількість кораблів у Чорному морі, але й надалі утримують там два ракетоносії
Станом на 18 липня росіяни утримують на бойовому чергуванні в Чорному морі 8 кораблів, із яких два є носіями крилатих ракет типу "Калібр"
Про це повідомила пресслужба ВМС.
Загальний залп складає 6 ракет.
В Азовському морі чергує один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.
Росіяни вивели в Середземне море 1 носій "калібрів" із загальним залпом 16 ракет. Усього на бойовому чергуванні перебувають до 8 ворожих кораблів.
Фото: пресслужба ВМС
Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, чому РФ не завдає ударів з акваторії Середземного моря, хоча має технічні можливості це робити. За його словами, це пов'язано з необхідністю заходу кораблів у внутрішні води інших країн і прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО.
- 17 липня в Чорному морі чергували 10 кораблів, серед них два ракетоносії.
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