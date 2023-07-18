Про це повідомила пресслужба ВМС.

Загальний залп складає 6 ракет.

В Азовському морі чергує один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.

Росіяни вивели в Середземне море 1 носій "калібрів" із загальним залпом 16 ракет. Усього на бойовому чергуванні перебувають до 8 ворожих кораблів.

Фото: пресслужба ВМС

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, чому РФ не завдає ударів з акваторії Середземного моря, хоча має технічні можливості це робити. За його словами, це пов'язано з необхідністю заходу кораблів у внутрішні води інших країн і прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО.