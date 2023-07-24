Росія завела усі ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування
Станом на 24 липня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 8 російських кораблів, але ракетоносіїв там немає. Росія завела їх до пунктів базування
Про це повідомляє пресслужба ВМС України.
Крім цього, зазначається, що в Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, а в Середземному морі - 8 кораблів.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили сім суден, до Чорного моря - 25 суден, з них 8 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Фото: Військово-морські сили Збройних Сил України
- 23 липня у Чорному морі російські військові здійснили ротацію своїх ракетоносіїв. Тоді на бойовому чергуванні перебував малий ракетний корабель, споряджений вісьмома "калібрами".
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