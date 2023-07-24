Про це повідомляє пресслужба ВМС України.

Крім цього, зазначається, що в Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, а в Середземному морі - 8 кораблів.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили сім суден, до Чорного моря - 25 суден, з них 8 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Фото: Військово-морські сили Збройних Сил України