Росія зайняла адмінбудівлі Бердянська, очільник міста не пішов на співпрацю

Про це повідомив у відеозверненні в.о. міського голови Бердянська Олександр Свідло.

"До останнього моменту я перебував на своєму робочому місці у будівлі виконавчого комітету. Разом із оперативним штабом керували і координували роботу всіх комунальних служб, які забезпечують життя нашого міста. У певний момент часу до цього до будівлі увійшли озброєнні військові і представилися солдатами російської армії і проінформували про те, що всі адміністративні будівлі перебувають під їхнім контролем. Нам запропонували продовжити свою роботу, але під контролем озброєних людей. Вважаю таку пропозицію неприйнятною, тому ми всім оперативним штабом залишили будівлю виконкому, але продовжуємо працювати і координувати роботу оперативного штабу віддалено", - сказав Свідло.



Він попросив усіх жителів міста залишатися вночі в укриттях.

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"Ми продовжуємо працювати, виконувати свої обов’язки до того часу, поки це буде можливо. Сьогодні Бердянськ опинився на лінії вогню. Я не знаю, яким буде наступний день, але, за моїми враженнями, ця ніч буде дуже-дуже важка, тому закликаю всіх зберігати спокій і не залишати місця сховищ", – додав очільник Бердянська.