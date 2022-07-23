Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

З початку повномасштабної війни, яку розгорнула Росія, в Україні зафіксували 434 епізоди руйнувань та пошкоджень об’єктів культурної спадщини. Найбільше постраждали Харківська область – 99 випадків, та Донецька – 97.

Від 24 лютого російські війська, зокрема, зруйнували та пошкодили 149 релігійний споруд, 50 з них перебувають на обліку, як пам’ятки історії, архітектури та містобудування.

Внаслідок злочинів країни-агресора, в Україні повністю знищено 14 об’єктів культурної спадщини, стан ще 24 споруд залишається невідомим.

Додамо, 25 травня окупанти обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено дитсадок, церкву й житлові будинки.

На Сумщині 28 травня російський літак обстріляв церкву, дитсадок і приватні будинки, поранено жінку.