Росія зі "смерчу" обстріляла Краматорськ
Російський агресор зі "смерчу" завдав удару по Краматорську
Про це повідомляє Краматорська міська рада.
Обійшлось без жертв.
"Вечірній обстріл окупантів по Краматорську. 2 снаряди РСЗВ "Смерч". Не розірвались, працює вибухотехнічна служба. Пропередньо без жертв", - йдеться у повідомленні.
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