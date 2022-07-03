Росія зі "смерчу" обстріляла Краматорськ

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

Обійшлось без жертв.

"Вечірній обстріл окупантів по Краматорську. 2 снаряди РСЗВ "Смерч". Не розірвались, працює вибухотехнічна служба. Пропередньо без жертв", - йдеться у повідомленні.

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