Про це 11 травня повідомила пресслужба ВМС.

Також Росія зменшила кількість кораблів в Азовському морі. Тепер там лише один корабель, але ракет на ньому немає.

У Середземному морі перебуває 5 кораблів, серед яких один носій "калібрів". Загальний залп складає до 4 ракет.