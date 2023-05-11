Росія зменшила кількість кораблів у Чорному морі: скільки серед них ракетоносіїв
Росія зменшила кількість кораблів у Чорному морі з 17 до 8. Нині на бойовому чергуванні перебувають два ракетоносії, споряджені 16 "калібрами"
Про це 11 травня повідомила пресслужба ВМС.
Також Росія зменшила кількість кораблів в Азовському морі. Тепер там лише один корабель, але ракет на ньому немає.
У Середземному морі перебуває 5 кораблів, серед яких один носій "калібрів". Загальний залп складає до 4 ракет.
- 10 травня в Чорному морі перебували 17 ворожих кораблів, серед яких було три носії "калібрів".
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