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Росія зменшила корабельне угруповання у Чорному морі

24 серпня, 2022 середа
03:14
війна з Росією Путін, морські десантники

Вздовж кримського узбережжя росіяни зменшили корабельне угруповання до 10 суден

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Корабельне угруповання російського флоту у Чорному морі зменшилось до 10 суден, які маневрують вздовж кримського узбережжя. Серед них 4 ракетоносії, один з яких підводний.

Напоготові тримають 28 крилатих ракет типу "Калібр".

"Дотримуйтесь заходів та алгоритмів безпеки, обмежень правового режиму воєнного стану, пильнуйте ситуацію і дії підозрілих осіб, інформуйте про них компетентні органи. Не розголошуйте відомостей про діяльність та переміщення наших підрозділів та місця влучання ворожих снарядів, не допомагайте ворогу і не піддавайтесь паніці. Тримаймо стрій! Разом до перемоги!", - йдеться у звіті.

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Крим
окуповані території
Військові новини
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ракетний удар
крилата ракета
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