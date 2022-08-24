Росія зменшила корабельне угруповання у Чорному морі
Вздовж кримського узбережжя росіяни зменшили корабельне угруповання до 10 суден
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Корабельне угруповання російського флоту у Чорному морі зменшилось до 10 суден, які маневрують вздовж кримського узбережжя. Серед них 4 ракетоносії, один з яких підводний.
Напоготові тримають 28 крилатих ракет типу "Калібр".
"Дотримуйтесь заходів та алгоритмів безпеки, обмежень правового режиму воєнного стану, пильнуйте ситуацію і дії підозрілих осіб, інформуйте про них компетентні органи. Не розголошуйте відомостей про діяльність та переміщення наших підрозділів та місця влучання ворожих снарядів, не допомагайте ворогу і не піддавайтесь паніці. Тримаймо стрій! Разом до перемоги!", - йдеться у звіті.
- 23 серпня у Нововоскресенську, який розташований у Херсонській області, українські сили знищили склад росіян з боєприпасами.
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