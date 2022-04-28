Про це повідомляє у Twitter журналіст Джек Детч.



На брифінгу, який відбувся на 64 день війни в Україні, високопосадовці американського оборонного відомства заявили, що разом з маневрами у районі Ізюма та Краматорська, російська окупаційна армія відчуває давні проблеми з логістикою, комунікацією і постачаннями. "Вони (росіяни. - Ред.) можуть рухатися лише по кілька миль на день, боячись випередити свої лінії постачання, як ми бачили під час (невдалого) просування на Київ", - зазначає Детч.



Зараз, за оцінками Пентагону, РФ зосередила 92 тактичні групи в Україні. Ще 20 перебувають у резерві, на території прикордонних регіонів Росії. Зараз є намагання перекинути деякі БТГ з району Маріуполя, можливо, намагаючись активізувати операції на Донбасі.



При цьому росіяни не ризикують застосовувати літаки у небі над Україною, завдаючи ракетних ударів з моря, або ж з контрольованих ними територій. Також окупанти побоюються активної української оборони, посиленої С-300 та німецькими зенітними установками, які прибули недавно.

