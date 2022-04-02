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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Росія зробила величезну помилку, її керівництво відповість за всі злочини в Україні, - МЗС Австрії

Росія зробила величезну помилку, її керівництво відповість за всі злочини в Україні, - МЗС Австрії

2 квітня, 2022 субота
06:27
війна з Росією Австрія

Лідери Російської Федерації мають бути притягнуті до відповідальності за вчинені злочини під час війни в Україні

Про це у п’ятницю в інтерв’ю APA заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.

"Російське керівництво буде притягнуто до відповідальності", - зазначив Шалленберг, говорячи про злочини, скоєні під час війни в Україні.

Говорячи про обстріли цивільних об'єктів та використання певних видів зброї Росією, міністр заявив, що "є серйозні підозри у скоєнні воєнних злочинів в Україні".

Глава МЗС Австрії також відповів на питання, чи є Путін воєнним злочинцем: "Ясно одне: люди, які це вчинили, повинні бути притягнуті до відповідальності".

Як наголосив австрійський міністр, те, що Росія робить проти України "є найбільшою помилкою, яку вони могли зробити".

Міністр також заявив, що не очікує нормалізації відносин з Росією Путіна навіть після закінчення війни в Україні. "Я не можу уявити повернення до попереднього "статус-кво" при всьому бажанні", – заявив глава МЗС Австрії.

  • Нагадаємо, напередодні Австрія відмовилась платити з російський газ у рублях.

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Австрія
воєнні злочини Росії
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