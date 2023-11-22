Росія звинуватила Україну в атаці по окупованому Криму
Міністерство оборони Росії у ніч на 22 листопада заявило, що в західній частині акваторії Чорного моря нібито були знищені чотири безекіпажні катери
Про це йдеться у відомстві.
"22 листопада в західній частині акваторії Чорного моря було виявлено чотири безекіпажні катери ВМС України, які прямували в напрямку Кримського півострова", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нібито всі цілі були знищені.
- 17 листопада у тимчасово окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Натомість так званий губернатор міста заявив про нібито роботу ППО.
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