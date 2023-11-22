Росія звинуватила Україну в атаці по окупованому Криму

Про це йдеться у відомстві.

"22 листопада в західній частині акваторії Чорного моря було виявлено чотири безекіпажні катери ВМС України, які прямували в напрямку Кримського півострова", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нібито всі цілі були знищені.