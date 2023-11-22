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Росія звинуватила Україну в атаці по окупованому Криму

22 листопада, 2023 середа
06:24
Війна з Росією

Міністерство оборони Росії у ніч на 22 листопада заявило, що в західній частині акваторії Чорного моря нібито були знищені чотири безекіпажні катери

Про це йдеться у відомстві.

"22 листопада в західній частині акваторії Чорного моря було виявлено чотири безекіпажні катери ВМС України, які прямували в напрямку Кримського півострова", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нібито всі цілі були знищені.

  • 17 листопада у тимчасово окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Натомість так званий губернатор міста заявив про нібито роботу ППО.

Крим
ППО
окуповані території
окупанти
безпілотник
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