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Головна війна з Росією Росія звинуватила Україну в неготовності провести "нормандський саміт" ще за Меркель

Росія звинуватила Україну в неготовності провести "нормандський саміт" ще за Меркель

28 вересня, 2021 вiвторок
13:29
війна з Росією Дмитро Пєсков

У Росії заявили про готовність провести саміт у "нормандському форматі" до відходу Ангели Меркель з поста канцлера Німеччини

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, бажання провести перемовини за участю Меркель висловлювалося з різних сторін, "не тільки з боку Києва".

"Провести саміт заради саміту немає ніякого сенсу, він повинен бути підготовлений", - додав Пєсков.

Він стверджує, що підготовка до зустрічі йде, але "похвалитися результатами" поки не можна.

  • Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна хоче провести зустріч лідерів "Нормандського формату" ще за участі Меркель.

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Ангела Меркель
Дмитро Пєсков
Нормандський формат
Нормандський саміт
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