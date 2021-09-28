Росія звинуватила Україну в неготовності провести "нормандський саміт" ще за Меркель

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, бажання провести перемовини за участю Меркель висловлювалося з різних сторін, "не тільки з боку Києва".

"Провести саміт заради саміту немає ніякого сенсу, він повинен бути підготовлений", - додав Пєсков.

Він стверджує, що підготовка до зустрічі йде, але "похвалитися результатами" поки не можна.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна хоче провести зустріч лідерів "Нормандського формату" ще за участі Меркель.