Росія звинуватила Україну в неготовності провести "нормандський саміт" ще за Меркель
У Росії заявили про готовність провести саміт у "нормандському форматі" до відходу Ангели Меркель з поста канцлера Німеччини
Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
За його словами, бажання провести перемовини за участю Меркель висловлювалося з різних сторін, "не тільки з боку Києва".
"Провести саміт заради саміту немає ніякого сенсу, він повинен бути підготовлений", - додав Пєсков.
Він стверджує, що підготовка до зустрічі йде, але "похвалитися результатами" поки не можна.
- Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна хоче провести зустріч лідерів "Нормандського формату" ще за участі Меркель.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.51
Купівля 26.51Продаж 26.73
-
EUR
Купівля 30.88Продаж 31.28
- Актуальне
- Важливе