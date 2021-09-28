Україна хоче провести "Нормандський саміт" ще за участі Меркель, - Єрмак

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Свобода слова на ICTV".

Голова ОПУ заявив, що тривають консультації між представниками всіх країн щодо нової зустрічі лідерів держав..

"Ми сьогодні працюємо над тим, щоб така зустріч відбулася ще до кінця каденції Меркель, бо вона дуже багато для цього зробила. І ми маємо на сьогодні тільки двох свідків, які були на підписанні Мінських домовленостей. І нам важливо, щоб така зустріч відбулася найближчим часом", - заявив Єрмак.