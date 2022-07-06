Росіян ніхто за людей вважати не буде, - ексфутболіст "Динамо" Хачеріді

Про це повідомляє "Профутбол Digital".

"Російський народ? Це ж не люди, будь-кого запитайте. Хто їх може любити після того, що вони роблять? Це ж на все життя залишиться. Їх ніхто за людей вважати не буде. Там є розсудливі люди, але бояться говорити. Нормальна людина ніколи не буде з цієї країною щось пов’язувати", – сказав Євген Хачеріді.

Футболіст також розповів, яка ситуація зараз у Мелітополі, звідки він родом.

"Місто в окупації, так. Не те, що дуже складно, але Слава Богу там нічого такого немає, беззаконня немає. Тільки людям немає де працювати, ціни піднялися. Нічого хорошого, поки там окупанти. В мене бабця і батько там. Сестра приїде з Криму зробить їм карточку, щоб був зв’язок", - розповів Хачеріді.

34-річний Хачеріді народився в Мелітополі і виступав за місцевий клуб "Олком". Потім грав у запорізькому "Металурзі" та "Волині".

З 2007 року центрбек був гравцем "Динамо", у складі якого став триразовим чемпіоном України, дворазовим володарем Кубка України і триразовим володарем Суперкубка України. Також виступав за грецький ПАОК.

На рахунку Євгена Хачеріді 51 матч та 3 голи у складі збірної України.

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