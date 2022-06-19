Росіян треба переконувати, що їм потрібні їхні люди й тіла загиблих, - Максим Жорін
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін розповів, що росіян необхідно переконувати в тому, що їм потрібні їхні люди й тіла загиблих в Україні російських військових
Український захисник поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Складнощі перемовин з Росією щодо обміну полоненими, або ж загиблими полягають у тому, що росіянам треба пояснити, що їм потрібні їхні люди, тіла їхніх загиблих. Росіяни інколи відверто не розуміють, навіщо їм потрібні полонені, тіла загиблих офіцерів. Ми по-різному цінуємо наших людей і в цьому є найбільша складність", - зазначив Жорін.
Військовий додав, що процес обміну полоненими досить тяжкий, адже складно зрозуміти, що в головах росіян.
"Ми маємо справу з хворими й неадекватними людьми. Досить складно уявити, що знаходиться в тих хворих головах. Процес повернення азовців буде досить непростим, адже ми прекрасно розуміємо всю цінність цих людей для Російської Федерації. Росіяни будуть намагатись утримувати захисників Азовсталі якомога довше", - зауважив Максим Жорін.
- 28 квітня відбувся шостий обмін полоненими, під час якого з російського полону звільнили 33 військовослужбовців та 12 цивільних українців.
- 30 квітня Україна повернула з полону 14 людей в рамках обміну полоненими: 7 військових та 7 цивільних.
- 6 травня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими, додому повернуто 28 військових і 13 цивільних.
- 18 червня Україна та Росія провели обмін полоненими за формулою "5 на 5".
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