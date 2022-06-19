Росіян треба переконувати, що їм потрібні їхні люди й тіла загиблих, - Максим Жорін

Український захисник поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Складнощі перемовин з Росією щодо обміну полоненими, або ж загиблими полягають у тому, що росіянам треба пояснити, що їм потрібні їхні люди, тіла їхніх загиблих. Росіяни інколи відверто не розуміють, навіщо їм потрібні полонені, тіла загиблих офіцерів. Ми по-різному цінуємо наших людей і в цьому є найбільша складність", - зазначив Жорін.

Військовий додав, що процес обміну полоненими досить тяжкий, адже складно зрозуміти, що в головах росіян.

"Ми маємо справу з хворими й неадекватними людьми. Досить складно уявити, що знаходиться в тих хворих головах. Процес повернення азовців буде досить непростим, адже ми прекрасно розуміємо всю цінність цих людей для Російської Федерації. Росіяни будуть намагатись утримувати захисників Азовсталі якомога довше", - зауважив Максим Жорін.

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