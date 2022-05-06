Україна повернула з полону 41 людину під час нового обміну, - Верещук
Між Україною та Росією відбувся обмін полоненими, додому повернуто 28 військових і 13 цивільних
Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук у Telegram.
"Повернули 41 людину, включаючи 11 жінок. Додому повертаються 28 військових і 13 цивільних", - написала вона.
Верещук додала, що серед звільнених є настоятель храму ПЦУ.
- 28 квітня відбувся шостий обмін полоненими, під час якого з російського полону звільнили 33 військовослужбовця та 12 цивільних українців.
- 30 квітня Україна повернула з полону 14 людей в рамках обміну полоненими: 7 військових та 7 цивільних.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.34
Купівля 31.34Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.77
- Актуальне
- Важливе