Україна звільнила з полону росіян п'ятьох цивільних

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки у Telegram.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів обмін за формулою "5 на 5".

"Додому повернулись п’ятеро громадян України. Всі звільнені - цивільні особи, яких незаконно утримували окупаційні війська. Четверо цивільних потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області. Троє з них – під час окупації Гостомеля", - йдеться у повідомленні.

Також повернули тіло одного загиблого військового.

28 квітня відбувся шостий обмін полоненими, під час якого з російського полону звільнили 33 військовослужбовця та 12 цивільних українців.

30 квітня Україна повернула з полону 14 людей в рамках обміну полоненими: 7 військових та 7 цивільних.

6 травня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими, додому повернуто 28 військових і 13 цивільних.

10 червня очільник Шевченківської територіальної громади Миколаївської області Олег Пилипенко повернувся з російського полону в рамках обміну.