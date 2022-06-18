Україна звільнила з полону росіян п'ятьох цивільних
18 червня Україна та Росія провели обмін полоненими за формулою "5 на 5"
Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки у Telegram.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів обмін за формулою "5 на 5".
"Додому повернулись п’ятеро громадян України. Всі звільнені - цивільні особи, яких незаконно утримували окупаційні війська. Четверо цивільних потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області. Троє з них – під час окупації Гостомеля", - йдеться у повідомленні.
Також повернули тіло одного загиблого військового.
- 28 квітня відбувся шостий обмін полоненими, під час якого з російського полону звільнили 33 військовослужбовця та 12 цивільних українців.
- 30 квітня Україна повернула з полону 14 людей в рамках обміну полоненими: 7 військових та 7 цивільних.
- 6 травня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими, додому повернуто 28 військових і 13 цивільних.
- 10 червня очільник Шевченківської територіальної громади Миколаївської області Олег Пилипенко повернувся з російського полону в рамках обміну.
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