Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

"Сьогодні був 11-ий обмін завдячуючи координаційному штабу з роботи з полоненими. Чому кажу сьогодні, тому що два з чимось місяці був у полоні наш голова ОТГ Пилипенко, якого дістали і вели переговори дуже довго. Тому до цього моменту не хотів, не міг про це говорити", - розповів Кім.

Пилипенко зник в березні. За словами його дружини Тетяни, він поїхав розвозити хліб і не повернувся.

28 квітня відбувся шостий обмін полоненими, під час якого з російського полону звільнили 33 військовослужбовця та 12 цивільних українців.

30 квітня Україна повернула з полону 14 людей в рамках обміну полоненими: 7 військових та 7 цивільних.

6 травня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими, додому повернуто 28 військових і 13 цивільних.