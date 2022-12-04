Росіян, які приїздять до Латвії, не вдасться змінити за одне покоління, - міністр юстиції

Про це в ефірі Еспресо заявив міністр юстиції Яніс Борданс.

"Є питання освіти та виховання. Потрібно різні виховні виставки, академічні та наукові конференції. Ми в Латвії уже кілька років підраховуємо шкоду від окупації СРСР. Такі заходи можуть змусити та дати можливість росіянам змінюватися. Сумнівно, що це вдасться змінити протягом одного покоління", - сказав він.

На думку Борданса, складно змінювати сформовану людину, яка повчає весь світ і звикла казати сусідам, як їм жити.

"Вони, можливо, навіть розуміють, що вони тут гості і кажуть, що повернуться до Росії, коли там все зміниться. Я не знаю, хто вірить в те, що Росія зміниться і як вони будуть тут жити. Напевно потрібні десятиліття, щоб вони це зрозуміли", - підсумував міністр.