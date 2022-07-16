Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Українські військові зупинили спробу ворога заволодіти автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом. Росіяни ставлять за мету захопити стратегічно важливий для них автошлях вже понад два місяці, але контроль над декількома кілометрами цієї дороги їм встановити досі не по силах. Українські захисники щільним вогнем зупинили ці спроби ворога, який вимушений був посунутися назад", - наголосив він.

Також окупанти продовжують завдавати по Луганщині ракетних, авіаційних, артилерійських ударів, а потім намагаються проводити штурм. Вони знищують домівки, інфраструктури, вбивають людей.

"Протягом 15 липня по населених пунктах та навколо них ворогом завдано чотири ракетні удари, здійснені три артилерійські атаки та ще п’ять - тривалих мінометних обстрілів. Зокрема, авіаудари нанесені по Верхньокам’янському та Білогорівці. Поблизу останньої зафіксовано ракетно-авіаційний удар", - зауважив Сергій Гайдай.

Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне становище в районі Верхньокам’янського.

Станом на 15 липня Росія не окупувала всю Луганську область. Два населені пункти контролюють ЗСУ, і там тривають важкі бої.

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