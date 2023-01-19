Росіяни 56 разів за минулу добу обстріляли Херсонщину
Протягом доби, 18 січня, росіяни 56 разів обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів, відомо про 4 поранених
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.
Він також зазначив, що 19 разів під російськими обстрілами опинявся Херсон. Ворожі снаряди влучили в освітній заклад та житлові будинки.
Минулої доби через російські обстріли 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.
- На тимчасово окупованій території Херсонщини росіяни глушать сигнал українських телеканалів і мобільний зв'язок.
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