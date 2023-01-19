Росіяни 56 разів за минулу добу обстріляли Херсонщину

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.

Він також зазначив, що 19 разів під російськими обстрілами опинявся Херсон. Ворожі снаряди влучили в освітній заклад та житлові будинки.

Минулої доби через російські обстріли 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

На тимчасово окупованій території Херсонщини росіяни глушать сигнал українських телеканалів і мобільний зв'язок.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb