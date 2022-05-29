Про це повідмило оперативне командування "Північ" у фейсбуці.

"Близько 12:43 зафіксовані 7 вибухів (приходи) в районі Семенівки. Втрат серед особового складу та техніки немає", - зазначили в ЗСУ.

29 травня окупанти з території РФ також обстріляли мінометами Сумщину.

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