Росіяни 7 разів обстріляли Чернігівщину
Удень 29 травня росіяни 7 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини зі своєї території
Про це повідмило оперативне командування "Північ" у фейсбуці.
"Близько 12:43 зафіксовані 7 вибухів (приходи) в районі Семенівки. Втрат серед особового складу та техніки немає", - зазначили в ЗСУ.
- 29 травня окупанти з території РФ також обстріляли мінометами Сумщину.
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