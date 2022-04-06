Росіяни активно здійснюють повітряну розвідку над Одещиною, але українська ППО блокує їх, - речник ОВА
У небі над Одещиною окупанти запускають БПЛА для проведення повітряної розвідки, але українські сили ППО блокують ворожі дії
Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
За його словами, ніч на 6 квітня в Одесі й на Одещині була відносно спокійною, але лунали сирени повітряної тривоги.
"Ворог продовжує активізувати повітряну розвідку, працюють наші сили ППО, сили оборони, виконуючи бойові завдання та проводячи оборонні операції", - наголосив Сергій Братчук.
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