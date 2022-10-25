Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни убили у Дніпрі двох людей, ще трьох поранили. Такі попередні дані після вечірньої атаки на місто. Ворог поцілив в один з районів Дніпра. Через удар сталася пожежа на автозаправці. Усі деталі з’ясовуються", - написав він о 22:18.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко оприлюднив відео й поінформував про подробиці пожежі станом на 22:15.

"Деталі щодо пожежі на АЗС в Дніпрі. Станом на зараз пожежу локалізовано на площі 300 м кв. 2 особи загинуло. 2 осіб вдалося врятувати", - написав він.

Дещо раніше про двох поранених повідомляв мер Дніпра Борис Філатов.

"Наразі відомо, що загинуло мінімум дві цивільні особи: одна - в автомобілі, одна - на автомийці, що знаходиться поруч з АЗС. Також є двоє постраждалих", - написав Філатов.

Про удари по Дніпру о 21:45 написав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Дніпро. Зайнялася автозаправна станція БРСМ. Російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Триває ліквідація вогню", – зазначив він.

Кількома хвилинами раніше про ймовірність прильоту в Дніпро писав і Філатов.

"А щоб у вас, падлюки, пір‘я в роті поросло. Знову, схоже, прильот. Чекаємо офіційної інфо від воєнної адміністрації", – написав він.

Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили о 21:04, вона тривала годну, до 22:04.

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