Росіяни атакували Дніпро: уламки снаряду впали на АЗС, загинуло двоє людей, трьох поранено
У Дніпрі внаслідок російської атаки зайнялася автозаправна станція, відомо про двох загиблих і трьох поранених
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни убили у Дніпрі двох людей, ще трьох поранили. Такі попередні дані після вечірньої атаки на місто. Ворог поцілив в один з районів Дніпра. Через удар сталася пожежа на автозаправці. Усі деталі з’ясовуються", - написав він о 22:18.
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко оприлюднив відео й поінформував про подробиці пожежі станом на 22:15.
"Деталі щодо пожежі на АЗС в Дніпрі. Станом на зараз пожежу локалізовано на площі 300 м кв. 2 особи загинуло. 2 осіб вдалося врятувати", - написав він.
Дещо раніше про двох поранених повідомляв мер Дніпра Борис Філатов.
"Наразі відомо, що загинуло мінімум дві цивільні особи: одна - в автомобілі, одна - на автомийці, що знаходиться поруч з АЗС. Також є двоє постраждалих", - написав Філатов.
Про удари по Дніпру о 21:45 написав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Дніпро. Зайнялася автозаправна станція БРСМ. Російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Триває ліквідація вогню", – зазначив він.
Кількома хвилинами раніше про ймовірність прильоту в Дніпро писав і Філатов.
"А щоб у вас, падлюки, пір‘я в роті поросло. Знову, схоже, прильот. Чекаємо офіційної інфо від воєнної адміністрації", – написав він.
Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили о 21:04, вона тривала годну, до 22:04.
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