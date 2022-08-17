Росіяни атакували ракетами Одещину

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у телеграм.

"Одещину атаковано ворожими ракетами. З'ясовуються усі деталі удару. Подробиці - згодом", - зауважив він.

Тривога в області пролунала о 02:51, а відбій - о 03:25.

Раніше російський агресор завдав ударів по Миколаєву: влучив у цивільні об’єкти, пошкоджено будинки.

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