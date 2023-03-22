Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Кілька тижнів тому був пік наступальних дій росіян, коли вони могли організувати за добу 150-170 атак на позиції української армії по всій лінії фронту. Зараз вони атакують понад 120 разів за добу. Однак до повного падіння наступального потенціалу росіян ще дуже далеко", - пояснив Світан.



Військовий експерт переконаний, що росіяни будуть і далі концентрувати сили для захоплення Луганщини та Донеччини.



"Росіяни не зменшують кількість атак на українські позиції в Бахмуті, Авдіївці, Білогорівці та Кремінній. Вони просто зменшують кількість атак на інших ділянках фронту. Однак на Донеччині та Луганщині їхні атаки не зменшуються і навряд чи будуть зменшуватись. Росіяни будуть штурмувати Бахмут до останнього солдата", - додав він.



21 березня у британському міноборони повідомляли, що росіяни намагаються просунутися углиб Бахмуту, проте українські захисники не дають їм цього зробити. У місті тривають інтенсивні бої.

22 березня фахівці розвідки Великої Британії звітували про проведення ЗСУ контратак на Бахмутському напрямку - тиск на місто слабшає, проте загроза оточення росіянами залишається