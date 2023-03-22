Росіяни будуть штурмувати Бахмут до останнього свого солдата, - військовий експерт Світан
Військовий експерт Роман Світан вважає, що атаки росіян на українські позиції в Бахмуті не будуть зменшуватись
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Кілька тижнів тому був пік наступальних дій росіян, коли вони могли організувати за добу 150-170 атак на позиції української армії по всій лінії фронту. Зараз вони атакують понад 120 разів за добу. Однак до повного падіння наступального потенціалу росіян ще дуже далеко", - пояснив Світан.
Військовий експерт переконаний, що росіяни будуть і далі концентрувати сили для захоплення Луганщини та Донеччини.
"Росіяни не зменшують кількість атак на українські позиції в Бахмуті, Авдіївці, Білогорівці та Кремінній. Вони просто зменшують кількість атак на інших ділянках фронту. Однак на Донеччині та Луганщині їхні атаки не зменшуються і навряд чи будуть зменшуватись. Росіяни будуть штурмувати Бахмут до останнього солдата", - додав він.
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