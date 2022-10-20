Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни будуть використовувати біологічний тероризм на окупованих територіях. Ми отримали перевірену інформацію, що великими партіями на територію Запорізької області завозиться російський Спутник V, їх протиковідна бовтанка", - наголосив Денисов.

За його словами, росіяни будуть щепити українське населення незрозумілою, непідтвердженою, несертифікованою вакциною.

"По всіх громадах, які вони окупували, по центрах первинної медико-санітарної допомоги розвозять цю вакцину. І зараз ставиться під удар життя та здоров’я населення на окупованих територіях", - додав Денисов.

Російські загарбники почали вивозити майно із тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області

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