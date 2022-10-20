"Евакуація з пограбунком": росіяни почали вивозити майно з Енергодара
Російські загарбники почали вивозити майно із тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області
Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Телеграмі.
"Паніка, страх та очікування поразки, які охопили окупантів у Херсонській та Запорізькій областях, дійшли й до Енергодару. Вчора, 19 жовтня, та сьогодні вночі з осередків компактного проживання російських військових і окупаційної "адміністрації" міста почали вивозити награбоване майно", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, було зафіксовано масове пограбування готелю "Скіфський".
"Рашисти виносили звідти й пакували в автобуси та вантажівки все що можна: телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі. Така собі евакуація з пограбунком, або фактично дозволене черговим указом Путіна мародерство під прикриттям введеного ним "воєнного стану" на тимчасово окупованих Росією українських територіях", - повідомили в Енергоатомі.
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