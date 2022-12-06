Про це в ефірі Еспресо заявив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Після масованих обстрілів учора, область лишилась без електроенергії, але швидко вдалося відновити постачання. Сьогодні зранку працювали графіки погодинних відключень, але через перевищення лімітів було застосовані аварійних відключень", - сказав він.

Живицький додав, що енергосистема нестабільна і кожну хвилину змінюється ситуація.

"Через похолодання люди частіше використовують електроприлади і перевищуються ліміти. Доводиться вимикати велику кількість споживачів - на зараз близько 50% споживачів у стані вимкнення. Вони чергуються між собою", - зазначив голова ОВА.

Він зауважив, що продовжуються артобстріли з території РФ.

"Минулого тижня було обстріляно підстанцію на півночі області. Ворог б'є по об'єктах життєзабезпечення - водонапірні вежі, водогони, підстанції. Навіть трансформатори, які живлять декілька вулиць у селі - по них теж прицільно б'ють з різних видів озброєння", - підсумував Живицький.