Росіяни б'ють по Харкову ракетами з комплексів С-300
Увечері в неділю, 12 листопада 2023 року, російські війська почали завдавати повітряних ударів по Харкову
Про це о 19:29 поінформував очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Окупанти наносять удари! До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях", - зазначив керівник Харківщини.
Керівник Сил оборони Харкова генерал Сергій Мельник, що веде ТГ-канал під назвою "Генерал Марсель", повідомив про пуски росіянами ракет із комплексів С-300, перероблених для вражання наземних цілей.
"Ворог вчергове здійснив ракетний обстріл з Белгорода, із ЗРК С-300. Загроза подальших пусків залишається", - зазначив він о 19:30.
Тривога в місті Харків і по всій Харківщині була оголошена о 19:21.
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