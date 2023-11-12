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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни б'ють по Харкову ракетами з комплексів С-300
Оновлено

Росіяни б'ють по Харкову ракетами з комплексів С-300

12 листопада, 2023 неділя
19:32
Війна з Росією термінова новина

Увечері в неділю, 12 листопада 2023 року, російські війська почали завдавати повітряних ударів по Харкову

Про це о 19:29 поінформував очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти наносять удари! До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях", - зазначив керівник Харківщини.

Керівник Сил оборони Харкова генерал Сергій Мельник, що веде ТГ-канал під назвою "Генерал Марсель", повідомив про пуски росіянами ракет із комплексів С-300, перероблених для вражання наземних цілей.

"Ворог вчергове здійснив ракетний обстріл з Белгорода, із ЗРК С-300. Загроза подальших пусків залишається", - зазначив він о 19:30.

Тривога в місті Харків і по всій Харківщині була оголошена о 19:21.

Новина доповнюється

Харків
ракетний удар
повітряна тривога
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