Росіяни атакували військову частину на Берестейській у Києві, напад відбито
Російські окупанти близько 3:30 вели бій по військовій частині в районі метро "Берестейська" міста Києва, близько 4:00 напад відбила українська армія
Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України.
"Військові злочинці РФ атакували одну із військових частин в Києві на Проспекті Перемоги. Напад відбито", - йдеться у повідомленні.
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