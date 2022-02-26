У Києві біля Зоопарку й метро Шулявська пролунало понад 50 пострілів і вибухів
Приблизно від 3:00 біля станції метро Шулявська й Зоопарку пролунали понад 50 пострілів і вибухів, кулеметні черги, киян закликають іти до укриттів
Про це пише ICTV.
"Понад 50 пострілів і вибухів, кулеметні черги в районі Шулявки та Зоопарку за останні 10 хвилин", - ідеться в повідомленні.
Киян закликають негайно ховатися в укриття, рятувати свої життя та близьких людей.
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