Росіяни двічі атакували Нікополь безпілотниками
Удень 22 вересня російська окупаційна армія двічі атакувала Нікополь Дніпропетровської області безпілотниками. На щастя, люди не постраждали
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"За день російська армія двічі атакувала Нікополь. Був наліт безпілотників. Ворог поцілив по місту дроном-камікадзе. З іншого БпЛА – скинув боєприпаси", - написав він.
Наслідки уточнюються.
- У ніч на 21 вересня росіяни з "градів" та важкої артилерії обстріляли Мирівську громаду та Нікополь Дніпропетровської області. Було поранено трьох людей. А вдень скинули боєприпас із безпілотника на Марганець.
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