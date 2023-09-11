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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни формують загони найманців з-поміж мігрантів із Середньої Азії, - АТЕШ

11 вересня, 2023 понедiлок
10:55
Війна з Росією мобілізація росія, чмобікі

У низці військових частин Росії створюють окремі підрозділи найманців серед мігрантів із Середньої Азії, аби відтермінувати загальну мобілізацію

Про це інформує рух АТЕШ.

Зазначається, що у низці військових частин РФ створюють окремі підрозділи серед мігрантів із Середньої Азії. Такі підрозділи позначаються символом "А", що означає Азія.

За даними АТЕШ, набираються туди мігранти, які хочуть заробити або отримати громадянство Росії. Це дозволить ненадовго відстрочити другу масову хвилю мобілізації, заплановану цієї осені.

"Ми вкотре переконуємося, що розмови та заклики на пропагандистських федеральних каналах не є безпричинними. Вони транслюють актуальні дії чи плани керівництва країни-окупанта. Втім, це додаткові можливості для руху "АТЕШ" проникнути до лав Росії", - додають у русі.

  • 3 вересня розвідка Великої Британії у звіті зазначала, що для того, аби не здійснювати внутрішню мобілізацію перед президентськими виборами 2024 року, Росія вербує іноземців на війну проти України. Британське міноборони наголошувало, що у Росії є щонайменше шість мільйонів мігрантів із Середньої Азії, яких Кремль, ймовірно, вважає потенційними новобранцями.
Росія
мігранти
мобілізація
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