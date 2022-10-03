Росіяни гатили по Дніпропетровщині: понівечені будинки, склади та лінії електропередачі
Вночі та вранці 3 жовтня окупанти обстріляли Дніпропетровщину: під удари потрапили Нікопольський та Криворізький райони. У результаті цього понівечені будинки, склади та лінії електропередачі
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко у телеграмі.
Він розповів, що окупанти обстріляли Нікопольський район з "градів" та важкої артилерії, удари прийшлися по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській.
У повідомленні йдеться, що у Нікополі понівечені багатоповерхівки, приватні будинки та лінії електропередачі. У Марганецькій громаді через обстріл спалахнула пожежа у дачному будинку, полум'я приборкано. У Мирівській громаді майже 1 000 родин залишилися без світла, аварійні бригади вже працюють.
У Криворізькому районі під удар потрапила Зеленодольська громада, у селі Мар’янське пошкоджені приватні будинки, сонячна електростанція, склади сільгосппідприємства, газогін та електромережі.
Загиблих та поранених серед цивільного населення немає.
Також вранці росіяни продовжили обстріли Дніпропетровщини, наразі деталі уточнюються, на місцях працюють відповідні служби.
- 1 жовтня росіяни випустили понад 30 снарядів по Нікополю.
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