Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

За ніч росіяни обстріляли два райони області - Нікопольський і Синельниківський. По Нікопольському 5 разів гатили з "градів" і важкої артилерії. Найбільше постраждав Нікополь, по якому росіяни випустили понад 30 снарядів.

Люди не постраждали, проте пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, кафе та готель. Понад тисяча родин залишилася без світла. Енергетики вже лагодять лінії електропередачі.

У Марганецькій і Червоногригорівській громадах люди внаслідок обстрілу не постраждали. У Великомихайлівській громаді Синельниківського району - також, масштаби руйнувань з'ясовують.

В інших районах Дніпропетровщини ніч була тихою та станом на 07:48 обстановка теж спокійна.

У ніч на 30 вересня росіяни також обстріляли Нікопольщину, пошкодили понад 10 будинків, промислові об'єкти, водовід і лінію електропередачі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb