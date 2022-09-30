Росіяни накрили вогнем Нікопольщину: пошкоджено будинки, промислові об'єкти й лінію електропередачі
На Дніпропетровщині в ніч на 30 вересня росіяни обстріляли Нікопольщину, пошкодили понад 10 будинків, водовід і лінію електропередачі
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
За його словами, окупанти тричі за ніч ударили по Нікопольському району "градами" й важкою артилерією.
У Червоногригорівській громаді постраждали промислові об’єкти, десяток приватних будинків, водопровід і лінія електропередачі. У Нікополі снаряди влучили в приватні оселі.
Люди внаслідок російських обстрілів не постраждали.
- У ніч на 29 вересня росіяни "градами" й артилерією били по Нікополю, пошкодили 10 будинків, автівки й господарські споруди.
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