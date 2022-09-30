Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

За його словами, окупанти тричі за ніч ударили по Нікопольському району "градами" й важкою артилерією.

У Червоногригорівській громаді постраждали промислові об’єкти, десяток приватних будинків, водопровід і лінія електропередачі. У Нікополі снаряди влучили в приватні оселі.

Люди внаслідок російських обстрілів не постраждали.

У ніч на 29 вересня росіяни "градами" й артилерією били по Нікополю, пошкодили 10 будинків, автівки й господарські споруди.

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