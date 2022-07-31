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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Росіяни готують ударне угруповання для наступу на Півдні України, - військовий експерт Гетьман

31 липня, 2022 неділя
16:47
війна з Росією окупанти

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни готуються до наступальних операцій на Півдні України

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"35 армія РФ, яку перекидають на Херсонщину, була під Ізюмом. Саме під Ізюмом цю армію майже вщент знищили Збройні сили України. Через це все керівництво цієї армії було змінене. 35 армія РФ має бойовий досвід і її застосовують тоді, коли планують наступальні операції", - пояснив Гетьман.

Військовий експерт вважає, що російські війська готуються та планують наступ на Херсонщині найближчим часом.

"Дії окупантів на Херсонщині аж ніяк не схожі на підготовку до оборони. Оскільки вони не будують фортифікаційні споруди та не окопуються. Росіяни формують ударне угруповання для наступальних дій на Півдні України. Як це все буде відбуватись, ми зможемо побачити найближчим часом. Я вважаю, що росіяни почнуть наступ 5-6 серпня", - додав він.

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російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
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