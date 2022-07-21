Росіяни готуються до наступу на Запоріжжя, тому блокують виїзд людей із міста, - депутат облради Лишенко
Сергій Лишенко, депутат Запорізької облради, вважає, що окупанти з мешканців області створюють живий щит, щоб здійснювати перекидання військової техніки, особового складу для чергової спроби наступу на Запоріжжя
Про це він повідомив в етері Еспресо.
Депутат облради прокоментував перекриття російськими військовими дороги у напрямку Запоріжжя.
"Це чергове блокування людей і періодично таке відбувається. Як правило, перекриття дороги пов'язано зі спробами окупаційних військ почати наступ на Запоріжжя. Тобто вони створюють з мешканців Запорізької та Херсонської областей живий щит і, прикриваючись ним, роблять перекидання військової техніки, особового складу для чергових спроб, щоб розпочати атаку на Запоріжжя. Про це минулого тижня повідомляли офіційні ЗМІ, що очікується наступ. Відповідно, відбувається підготовка до чергового наступу", - зазначив Сергій Лишенко.
Лишенко додав, що, на щастя, працює російська корупція, а нам на користь, тому що за гроші люди виїжджають із міста.
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