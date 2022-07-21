Росіяни готуються до наступу на Запоріжжя, тому блокують виїзд людей із міста, - депутат облради Лишенко

Про це він повідомив в етері Еспресо.



Депутат облради прокоментував перекриття російськими військовими дороги у напрямку Запоріжжя.



"Це чергове блокування людей і періодично таке відбувається. Як правило, перекриття дороги пов'язано зі спробами окупаційних військ почати наступ на Запоріжжя. Тобто вони створюють з мешканців Запорізької та Херсонської областей живий щит і, прикриваючись ним, роблять перекидання військової техніки, особового складу для чергових спроб, щоб розпочати атаку на Запоріжжя. Про це минулого тижня повідомляли офіційні ЗМІ, що очікується наступ. Відповідно, відбувається підготовка до чергового наступу", - зазначив Сергій Лишенко.



Лишенко додав, що, на щастя, працює російська корупція, а нам на користь, тому що за гроші люди виїжджають із міста.

19 липня радник мера Маріуполя, Петро Андрющенко, розповів, що близько тисячі російських військових рушили в напрямку Запоріжжя з Донеччини

20 липня Енергоатом повідомляв, що окупанти хочуть загнати до енергоблоків ЗАЕС військову техніку, аби уберегтися від ударів ЗСУ