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Росіяни хочуть вийти на Куп'янськ-Вузловий і форсувати річку Оскіл, - майор запасу НГУ Гетьман

22 листопада, 2023 середа
22:54
Війна з Росією ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО

Ворог хоче перекрити логістику ЗСУ та вийти на Куп'янськ-Вузловий, щоб погіршити постачання всього необхідного для нашого угрупування на цьому напрямку

Про це повідомив майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росія там провела ротацію угрупування, яке знаходиться неподалік, на Лимано-Куп'янському напрямку. Далі вони залучають туди резервну 25 армію, яку не можна вважати повноцінною. Ця армія укомплектована не більш ніж на 60%. На цьому напрямку було більше 130 тис. російських військовослужбовців, більше 800 одиниць ствольної артилерії, близько 500 ракетних систем залпового вогню, 1000 танків, 1000 БТР та БМП, тобто це було потужне угруповання. Вони намагалися робити танкові удари навесні та влітку, але їм це не дуже вдавалося. Окупанти виснажилися, зробили перегрупування і будуть пробувати атакувати, щоб вийти щонайменше на Куп'янськ-Вузловий", - зазначив він.

Росіяни хочуть вийти на річку Оскіл, для того щоб потім намагатися її форсувати, вийти на західний берег і продовжувати далі наступальні дії. Однак, військовослужбовці ЗСУ розповідають, що форсувати цю річку окупантам не вдасться, передав майор запасу НГУ.

"За словами українських військових з цього напрямку, навіть якщо ЗСУ доведеться відходити, можна буде відійти за річку Оскіл. З правого берегу ЗСУ побудували дуже потужні фортифікаційні споруди, там вогневі артилерійські позиції. Тому підійти росіянам буде дуже важко. Це у випадку, якщо доведеться відійти за річку на декілька км. Поки що цього робити не потрібно", - додав Гетьман.

  • 21 листопада командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що російські окупанти намагаються вести штурми на Куп'янському та Бахмутському напрямках, однак українські військові відбивають всі атаки ворога.
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Військові новини
Куп'янськ
Лиман
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