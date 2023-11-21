Сирський: РФ намагається вийти до Синьківки для подальшого наступу на Куп'янськ

Про це повідомив у Telegram командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Для штурмів українських позицій на усіх напрямках російські окупанти продовжують використовувати підрозділи шторм z, шторм v, які сформовані з ув’язнених та військових штрафників", - написав він.

Сирський додав, що на Куп’янському напрямку противник продовжує наступальні дії.

"Намагається вийти до населеного пункту Синьківка, Харківської області, щоб продовжити наступ на місто Куп’янськ. Наші захисники відбивають всі спроби на даному напрямку", - зазначив генерал.

За даними Сирського, на Лиманському напрямку росіяни стягують резерви та перегруповуються, щоб підготуватись до продовження атак.

"Поблизу Бахмута тривають важкі бої. Окупанти продовжують атакувальні дії. Противник намагається вибити українських захисників з позицій в районі Кліщіївки. Сили оборони тримають оборону і завдають великих втрат російським військам, як в техніці, так і в живій силі", - підсумував командувач.