Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Росіяни використовують всі доступні методи, які в них є в наявності. Звичайно це артилерія та танки. Вони використовують звичайну піхоту, яку вони женуть в атаку. При чому дуже часто зеків, яких вони мобілізовують в тюрмах, женуть на розвідку боєм. Це вірна смерть для них", - розповів Іллєнко.

Офіцер батальйону "Свобода" зауважив, що мобілізованих росіян посилають на вірну смерть цілком свідомо

"Вони кидають зеків на наші позиції, щоб виявити пункти оборони. Це робиться свідомо, оскільки росіяни знають, що перша хвиля атаки загине 100%. І це повторюється завжди. Зокрема, тиждень тому бійці нашої бригади розбили одну із таких атак і майже всі росіяни загинули", - додав він.

1 листопада у Генштабі повідомили, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні ЗСУ на окремих напрямках та не припиняє ведення наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb