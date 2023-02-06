Росіяни минулої доби гатили по Донеччині, є загиблий і поранений
Упродовж минулої доби, 5 січня, російські війська обстрілювали Донецьку область, унаслідок чого одна людина загинула, ще одна - зазнала поранень
Про це інформує очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.
На Донецькому напрямку під ракетний обстріл потрапила Курахівська громада. Так у Гірнику пошкоджено сім будинків, у Курахівці - крамницю та будинок. Місто Курахове також опинилося під артобстрілом: пошкоджено будинок. Під ворожий вогонь потрапив будинок у Красногорівці, що в Мар'їнській громаді. Уранці також обстріляли Авдіївку.
На Горлівському напрямку внаслідок російських обстрілів загинула людина та одна зазнала поранень у Бахмуті. У Дружбі Торецької громади пошкоджено житловий будинок.
На Лисичанському напрямку жертв немає. Утім під обстрілами опинилися Сіверськ і Серебрянка Сіверської громади, а також Торське та Зарічне Лиманської громади.
"Кожен російський злочин ретельно документуємо. За все будуть відповідати!" - зазначив Кириленко.
Загалом за час повномасштабної війни від рук росіян загинув 1351 мирний мешканець Донеччини, ще 2995 - поранені. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де точну їх кількість наразі встановити неможливо.
- 4 лютого під час обстрілу загинув волонтер та капелан з міста Слов'янська Донецької області Ярослав Павенко.
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