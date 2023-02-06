Росіяни минулої доби гатили по Донеччині, є загиблий і поранений

Про це інформує очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.

На Донецькому напрямку під ракетний обстріл потрапила Курахівська громада. Так у Гірнику пошкоджено сім будинків, у Курахівці - крамницю та будинок. Місто Курахове також опинилося під артобстрілом: пошкоджено будинок. Під ворожий вогонь потрапив будинок у Красногорівці, що в Мар'їнській громаді. Уранці також обстріляли Авдіївку.

На Горлівському напрямку внаслідок російських обстрілів загинула людина та одна зазнала поранень у Бахмуті. У Дружбі Торецької громади пошкоджено житловий будинок.

На Лисичанському напрямку жертв немає. Утім під обстрілами опинилися Сіверськ і Серебрянка Сіверської громади, а також Торське та Зарічне Лиманської громади.

"Кожен російський злочин ретельно документуємо. За все будуть відповідати!" - зазначив Кириленко.

Загалом за час повномасштабної війни від рук росіян загинув 1351 мирний мешканець Донеччини, ще 2995 - поранені. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де точну їх кількість наразі встановити неможливо.