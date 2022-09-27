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Росіяни мобілізацією виграють час, щоб озброїти та навчити боєздатні підрозділи, - офіцер ЗСУ Прозапас

27 вересня, 2022 вiвторок
15:44
війна з Росією російські війська окупанти

ЗСУ можуть кілька місяців возитися з мобілізованими призовниками, а потім зустрітися зі свіжими озброєними підрозділами

Про це в ефірі Еспресо сказав офіцер ЗСУ Валерій Прозапас.

"З того, що я спостерігав на Півдні, у росіян дійсно не вистачало живої сили. Інша справа - що їхня якість ще влітку буде дуже сумнівною. Я взагалі переконаний, що вони виграють час. Я не став ставитися з зневагою до цих дій, тому що вони можуть використати певну кількість гарматного м'яса, щоб сформувати, озброїти і вивчити боєздатні підрозділи", - вважає він.

На думку Прозапаса, ЗСУ кілька місяців будуть тягатися з невмотивованими мобілізованими призовниками, а потім зустрінуться зі свіжими озброєними підрозділами і якось накрученими на війну.

"Це треба мати на увазі і бути до цього готовим, що це не проблема першого і другого місяця після початку мобілізації. Я думаю, вона вилізе за кілька місяців", - підсумував офіцер.

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Росія
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
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